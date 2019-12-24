BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,068167
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039144
|0,36
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069809
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052764
|0,34
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104174
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016710
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014513
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033591
|1,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,064077
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,039105
|0,99
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,049119
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070715
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015572
|1,08
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020448
|1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024443
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026617
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,069043
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020898
|1,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030003
|1,45
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019847
|1,10
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,021888
|1,09
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013745
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031852
|0,69
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027838
|0,41
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,029409
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025692
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021158
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063633
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024780
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028412
|0,03