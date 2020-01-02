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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067853 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067853 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,069291 0,19
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070777 0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049307 0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045453 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014684 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034370 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018422 1,31
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,020922 0,61
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014066 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012677 0,52
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020758 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014327 0,72
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013928 0,64
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020630 0,62
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012803 0,61
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018703 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032837 1,06
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028603 0,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031312 0,28
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030113 0,23
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030989 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048990 7,85
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065999 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064484 0,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025754 0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058945 0,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021208 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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