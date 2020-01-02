BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067853
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,069291
|0,19
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070777
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049307
|0,16
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045453
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014684
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034370
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018422
|1,31
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020922
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,014066
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012677
|0,52
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,020758
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014327
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,013928
|0,64
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020630
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012803
|0,61
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018703
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032837
|1,06
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028603
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031312
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,030113
|0,23
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030989
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048990
|7,85
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065999
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064484
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025754
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058945
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021208
|0,05