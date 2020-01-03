BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,068904
|0,65
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030220
|0,48
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022363
|0,47
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091991
|0,45
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,070418
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016976
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014737
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037094
|1,78
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,130639
|1,57
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030443
|1,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,138720
|1,53
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083118
|1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016035
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027522
|1,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,123591
|1,17
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,068179
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,084751
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031339
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021819
|1,37
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020792
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,020578
|0,69
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014424
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030506
|1,41
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031682
|0,96
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,019271
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,030562
|0,87
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,029829
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028482
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064372
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068291
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064600
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061369
|0,03