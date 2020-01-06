BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,044251
|0,32
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,074638
|0,31
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022427
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104397
|0,22
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105278
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043701
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,017859
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036112
|0,31
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015128
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,015043
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,018480
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022022
|0,28
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022069
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012788
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031008
|1,65
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030262
|1,45
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,031005
|1,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019141
|1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031791
|1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064424
|0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028505
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060788
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064652
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022420
|0,08