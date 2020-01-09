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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039638 0,26 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

09.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0396380,26
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0692290,25
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0924390,18
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0535090,18
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1055400,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0168460,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0146580,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1034950,59
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1198010,59
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0633740,58
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1356500,58
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0268640,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0180330,49
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0217140,36
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0191780,31
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0196330,31
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0152120,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0113370,40
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0221440,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0127800,04
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0222960,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0198081,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0320801,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0328931,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0353391,26
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0341581,25
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0285370,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0248880,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0614730,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0224400,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0654040,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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