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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040006 0,93 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

10.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:00BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0400060,93
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0598630,62
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0319050,58
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0742480,54
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0726850,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0171001,51
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0147020,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1256974,92
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1423234,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1085864,92
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0664864,91
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0516084,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0224083,20
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0132733,11
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0698192,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0159912,55
NN Hay. Em. Karma EYF0,1196142,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0316804,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0220964,03
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0208603,76
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0145303,69
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0273751,83
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0224500,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0248990,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0614980,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0639320,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0232720,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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