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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040848 1,27 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0408481,27
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0607010,83
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0323660,83
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0417560,80
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0462280,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0172730,63
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0147630,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0346762,09
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0829801,74
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0835921,72
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1110611,58
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0679801,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0191721,62
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0195521,61
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0183241,55
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0191351,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0191871,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0323381,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0225481,60
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0148421,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0212591,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0212690,77
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0285880,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0685240,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0655120,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0640180,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0645880,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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