BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041454
|0,23
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020150
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058534
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,069476
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,071158
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017436
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014884
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036643
|1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036617
|0,79
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,030474
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025229
|0,44
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,130244
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018292
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019439
|0,40
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019880
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,018206
|0,39
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019478
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021835
|0,88
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015241
|0,88
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,028031
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,025801
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,023634
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064169
|0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061725
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024992
|0,09
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068674
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061079
|0,09