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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041454 0,23 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

20.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0414540,23
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0201500,23
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0585340,22
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0694760,19
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0711580,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0174360,28
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0148840,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0366431,53
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0366170,79
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0304740,45
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0252290,44
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1302440,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0182920,51
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0194390,40
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0198800,39
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0182060,39
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0194780,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0218350,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0152410,88
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0280310,51
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0258010,49
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0236340,45
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0641690,10
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0617250,09
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0249920,09
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0686740,09
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0610790,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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