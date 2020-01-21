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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011114 0,73 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

21.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:10BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0111140,73
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0371640,70
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0540410,67
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0701930,66
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0494200,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0149630,53
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0174980,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0539601,58
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0780441,46
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0357621,14
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0285551,03
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0234200,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0728230,91
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0486240,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0878770,75
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0165580,72
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0234560,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0154481,36
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0221251,33
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0334340,93
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0232980,92
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0219740,74
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0332460,77
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0290770,76
NN Hay. Em. Altın EYF0,0192100,71
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0303530,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0319110,70
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0213330,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0286590,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0617420,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0225380,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0647370,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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