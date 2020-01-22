BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054274
|0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070873
|0,43
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067916
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040707
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,074050
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015012
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017551
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079010
|1,24
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054498
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037076
|0,98
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036059
|0,83
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,028786
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023633
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016670
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,048949
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,073224
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018890
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034004
|1,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023685
|1,66
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022376
|1,13
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015623
|1,13
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021282
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019345
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032134
|0,70
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031339
|0,69
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034527
|0,69
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,033374
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023374
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025903
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059266
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066375
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021338
|0,02