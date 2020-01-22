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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054274 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

22.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:22BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0542740,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0708730,43
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0679160,41
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0407070,41
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0740500,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0150120,33
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0175510,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0790101,24
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0544981,00
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0370760,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0360590,83
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0287860,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0236330,75
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0166700,68
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0489490,67
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0732240,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0188900,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0340041,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0236851,66
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0223761,13
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0156231,13
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0212820,70
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0193450,70
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0321340,70
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0313390,69
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0345270,69
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0333740,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0233740,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0259030,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0592660,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0663750,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0213380,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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