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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071040 0,87 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

23.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:10BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0710400,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0375690,85
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0945720,73
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0722790,72
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1069580,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0150150,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0362790,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0122640,67
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0194990,61
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0194920,59
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0199060,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0191930,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0342190,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0238280,60
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0213670,40
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0221070,20
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0224560,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0334070,26
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0292220,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0656950,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0617740,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0687210,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0250110,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0611250,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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