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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071390 0,49 Garanti Em. Hay. K.B.A.

24.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:18BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0713900,49
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0416380,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0725660,40
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0949310,38
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0327860,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0796880,88
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0540560,14
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0420950,03
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0253770,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0196260,69
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0238140,68
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0196200,62
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0195670,61
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0167060,58
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0345490,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240400,89
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0224120,40
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0156450,40
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0156290,37
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0233870,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0592970,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0664100,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0250170,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0213490,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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