BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037841
|0,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011315
|0,45
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095340
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,076134
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107767
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015046
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017532
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035913
|0,56
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043433
|0,49
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054227
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079931
|0,30
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,070130
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023055
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019695
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,128664
|0,65
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,071195
|0,65
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019745
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022653
|1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015813
|1,07
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015758
|0,83
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034758
|0,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024183
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019419
|1,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032317
|1,28
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034485
|1,27
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031346
|1,26
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032000
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028699
|0,08
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059342
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064827
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065074
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061182
|0,07