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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037841 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

27.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:06BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0378410,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0113150,45
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0953400,43
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0761340,41
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1077670,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0150460,27
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0175320,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0359130,56
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0434330,49
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0542270,32
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0799310,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0701300,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0230550,71
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0196950,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1286640,65
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0711950,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0197450,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0226531,08
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0158131,07
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0157580,83
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0347580,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0241830,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0194191,28
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0323171,28
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0344851,27
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0313461,26
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0320001,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0286990,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0593420,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0648270,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0650740,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0611820,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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