Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042166 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0421660,30
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0428200,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0197260,28
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0592330,25
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0685260,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0151200,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0558104,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0351510,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0782140,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0232140,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1281990,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0710310,54
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0489910,49
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0884570,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0156820,17
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0227240,17
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0224280,16
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0239750,12
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0262240,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0352010,13
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0329940,13
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0317130,13
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0340540,13
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0326620,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0594470,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0649270,07
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0213970,07
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0688830,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0651800,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:41:08