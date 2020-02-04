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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071865 0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

04.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:48BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0718650,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0688130,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0414220,32
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0760670,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0114880,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0151400,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0787560,69
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0353280,50
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0278230,35
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0348640,32
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0929210,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0169581,12
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF0,0257320,54
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0237710,39
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0218560,38
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0491340,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0226000,75
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0157550,70
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0345230,35
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0157530,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240320,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226100,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0234440,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0643830,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0612970,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0287480,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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