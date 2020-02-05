BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,070100
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,067716
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020353
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,071806
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059106
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017563
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015209
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087456
|2,71
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022394
|2,71
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023194
|2,71
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,127755
|2,69
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,095415
|2,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,031729
|1,81
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023234
|1,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071570
|1,73
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013695
|1,69
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017219
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016200
|2,82
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023238
|2,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024579
|2,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035270
|2,16
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015975
|1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068922
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025085
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065893
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064403
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022617
|0,03