Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,111362 0,11 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055775 0,11 Garanti Em. Hay.

06.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:56BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1113620,11
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0557750,11
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0769110,11
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0315570,10
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0966870,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0152190,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0428851,47
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0356770,79
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0807760,52
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0363050,21
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1367490,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1303281,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0899301,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0721840,97
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0234150,84
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0856510,58
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0234440,89
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0163330,82
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0354540,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0246800,41
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0160390,40
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0652280,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0234560,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0613280,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0666010,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0650750,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
15:19  Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu kaç yaşında, mesleği ne?
6.02.2020 16:44:51