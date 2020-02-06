BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,111362
|0,11
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,055775
|0,11
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,076911
|0,11
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031557
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096687
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015219
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042885
|1,47
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035677
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080776
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036305
|0,21
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,136749
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,130328
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,089930
|1,00
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,072184
|0,97
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023415
|0,84
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,085651
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023444
|0,89
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016333
|0,82
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035454
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024680
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016039
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065228
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023456
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061328
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066601
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065075
|0,02