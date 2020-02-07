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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072832 0,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:18BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0728320,27
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0969280,25
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0741870,25
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1103710,22
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1094780,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0175870,18
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0152350,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0361741,22
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0563370,75
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0705280,36
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1130950,23
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0691910,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0174090,66
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0859000,29
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0190320,18
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0369200,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0296500,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0160820,27
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0234790,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0355060,15
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0247150,14
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0163530,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0296030,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0338110,63
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0315770,07
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0308200,07
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0322650,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0234640,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0595110,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0613450,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0649950,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0650930,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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