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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024107 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241070,07
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0217310,07
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0677530,03
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0319790,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0184490,79
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0154540,51
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0125540,41
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0190620,16
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0234120,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0117940,58
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0194260,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0129840,05
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0244030,05
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0192310,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0309710,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0317300,48
NN Hay. Em. Altın EYF0,0196650,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0327280,46
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0349230,45
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0620320,08
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226440,08
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0251140,08
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0214330,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0644810,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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