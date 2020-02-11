BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024122
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021737
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,015315
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027574
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022502
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019792
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032938
|0,64
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031941
|0,64
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035145
|0,64
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010792
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059559
|0,01