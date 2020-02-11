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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024122 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:34BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241220,06
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0217370,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF0,0153150,04
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF0,0275740,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0225020,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0197920,65
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0329380,64
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0319410,64
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0351450,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0107920,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0595590,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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