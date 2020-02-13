BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096031
|0,44
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072085
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075112
|0,41
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,055578
|0,40
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,110576
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017467
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083513
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082973
|0,98
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035338
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041328
|0,95
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042972
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,019093
|0,72
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013616
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070996
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022998
|0,46
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,022289
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023733
|1,79
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016488
|1,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024695
|1,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035303
|1,14
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024508
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026028
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066688
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065991
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059577
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025124
|0,04