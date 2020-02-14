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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045363 0,27 Garanti Em. Hay. Değ.

14.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0453630,27
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0591610,26
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0401890,23
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0505350,21
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0556620,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0152400,28
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0175050,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0359011,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0551810,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0700450,41
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0314910,40
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1347770,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0370490,36
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0221310,31
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0172420,28
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,0175860,25
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0188340,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0239670,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0166490,98
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0248720,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0355450,69
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0246400,54
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0301310,86
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0343970,82
NN Hay. Em. Altın EYF0,0199740,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0332400,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0314470,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0690390,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0645240,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0595920,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0234920,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0650760,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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