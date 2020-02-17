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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096455 0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

17.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:44BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0964550,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0738770,45
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0381680,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0724250,44
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1099780,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0152490,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0798740,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0701200,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0185170,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1319950,58
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0730610,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0910610,56
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0242420,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0240950,53
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0167300,49
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0118550,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0249590,35
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0247260,35
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0320050,18
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0343680,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0332980,17
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0329620,17
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0355270,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0667630,10
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0596530,10
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260550,10
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0652350,10
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0214620,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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