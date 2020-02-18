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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040705 0,14 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

18.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0407050,14
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0381810,03
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241640,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0217740,02
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0677610,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0175010,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1269910,80
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0948470,79
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0835540,77
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0840860,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0651680,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0173400,68
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0136550,49
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0712450,40
NN Hay. Em. Karma EYF0,1220800,39
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0185840,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0358950,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0251570,79
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119080,45
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0219550,30
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0235030,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0344610,05
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0301850,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0691230,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0235220,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0214690,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0615020,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0251590,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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