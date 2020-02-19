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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011439 0,63 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.

19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0114390,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0769300,46
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0774080,45
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0403570,45
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1093860,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0371740,36
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,0195940,14
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0237960,14
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0274930,08
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0125550,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0227370,35
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0228960,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0336161,16
NN Hay. Em. Altın EYF0,0201991,15
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0325921,15
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0318011,15
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0358631,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0597150,08
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0691410,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0235280,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0654240,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0288460,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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