Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032491 0,12 Garanti Em. Hay. K.B.A.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0324910,12
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0408930,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0609020,12
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0689950,11
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0294100,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0174370,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0360801,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0428420,84
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0411870,28
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0248740,24
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0354760,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0239280,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0912580,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0732320,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1322390,39
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0125790,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119030,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0219130,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0229170,09
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0183110,09
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0148040,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0308151,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0351411,20
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0320740,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0339010,85
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0328500,85
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0251720,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0288550,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226960,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260770,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0235350,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:28:01