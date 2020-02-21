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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059426 0,16 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0594260,16
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241840,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0217890,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0429430,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0126170,30
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0239800,22
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0155780,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0371780,08
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF0,0153540,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0228140,37
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119040,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0205660,96
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0342260,96
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0323810,96
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0331800,96
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0365050,95
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0646480,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0652020,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0597430,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0661280,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0691730,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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