BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038229
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096493
|0,61
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031492
|0,61
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073909
|0,58
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,110024
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017277
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015162
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076239
|1,47
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,081319
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081827
|1,17
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,052177
|1,16
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,122855
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016778
|1,79
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023572
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,048044
|0,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022048
|0,79
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013379
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023494
|1,88
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016360
|1,84
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024420
|1,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034798
|1,29
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024511
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031485
|1,64
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035868
|1,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032821
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033607
|1,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020843
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064699
|0,08
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059788
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021499
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023556
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065249
|0,07