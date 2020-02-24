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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038229 0,71 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

24.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0382290,71
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0964930,61
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0314920,61
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0739090,58
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1100240,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0172770,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0151620,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0762391,47
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0813191,17
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0818271,17
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0521771,16
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1228551,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0167781,79
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0235721,01
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0480440,84
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0220480,79
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0133790,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0234941,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0163601,84
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0244201,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0347981,29
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0245110,98
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0314851,64
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0358681,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0328211,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0336071,35
NN Hay. Em. Altın EYF0,0208431,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0646990,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0597880,08
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0214990,07
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0235560,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0652490,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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