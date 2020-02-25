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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045992 0,54 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0459920,54
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0681630,46
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0710830,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0410870,40
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0405040,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0151720,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF0,0252260,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0373230,23
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0156260,11
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,0196070,06
Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0219250,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0229880,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0220460,34
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0230500,32
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119830,24
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0129580,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0325593,41
NN Hay. Em. Altın EYF0,0215523,40
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0358623,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0347613,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0339243,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261030,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0227190,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0615970,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0661850,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0652650,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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