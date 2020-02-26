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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024216 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

26.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0242160,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0218140,02
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0678030,02
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0417060,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0668210,40
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0343990,13
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0412710,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0708810,39
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0883870,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1279370,36
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,0170930,26
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0306200,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0233880,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0162770,28
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0158560,21
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0233060,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261120,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0622580,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0655340,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0662070,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0215100,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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