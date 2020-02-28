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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0686380,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0714870,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0461210,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0411870,17
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0404590,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0126590,13
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0187110,03
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF0,0153800,03
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0707570,02
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF0,0634500,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0229930,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0335510,69
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0343530,68
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0115730,29
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0108800,24
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0377680,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0598460,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0654030,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0669310,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0252170,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0215200,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:11:25