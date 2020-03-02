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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046270 0,32 Garanti Em. Hay. Değ.

02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0462700,32
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0600380,31
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0688100,25
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0715610,10
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0218430,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0126810,17
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0156440,13
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF0,0231650,08
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF0,0153920,08
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0187140,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0231100,51
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119490,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0598900,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0648000,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0654360,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0669640,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0235900,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:32:38