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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011372 1,31 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

04.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:50BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0113721,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0720461,28
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0738001,27
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0582721,21
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,0852141,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0170331,51
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0149740,62
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0317184,33
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0211834,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0204454,08
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0798364,05
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0261104,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0304612,78
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0217922,66
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0674312,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0703312,56
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0129282,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240432,13
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0232092,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0161062,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0341131,91
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0157921,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0599370,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0663280,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0670210,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0653960,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261600,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:39:15