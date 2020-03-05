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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040890 1,94 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

05.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:26BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0408901,94
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0320931,34
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0326261,33
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0611161,32
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0708451,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0180481,94
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0191511,93
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0178741,92
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0191641,87
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0196041,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0128590,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0336700,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,0209470,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0348030,97
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0372060,96
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0316600,96
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0663560,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0617580,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261710,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0670480,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0656820,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:04:49