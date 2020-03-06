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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041212 0,79 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

06.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:16BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0412120,79
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0323010,65
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0328260,61
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0712730,60
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0614690,58
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0170700,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0241291,49
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0396021,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0662890,87
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0279140,70
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0211840,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0192181,16
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0176231,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0190971,12
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0182501,12
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0180741,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0340631,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240041,39
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0231531,32
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0160571,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0219660,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0252700,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0227850,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261800,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0236280,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0624180,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:04:33