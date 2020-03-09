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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069035 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0690350,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0717780,16
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0218870,09
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0242780,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0304420,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0167790,11
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF0,0637960,10
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0710010,09
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF0,0277540,09
Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0219860,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0230550,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0267610,21
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0182210,11
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0120070,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0128630,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0213292,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0354352,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0342792,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0378772,86
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0365272,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0618330,09
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0664370,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0236490,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0657600,09
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0215800,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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