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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095038 2,28 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0950382,28
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1076422,26
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0729892,21
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1087282,20
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0711262,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0298813,93
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0343082,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1188401,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0824091,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0660711,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0554231,06
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0778730,90
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0226050,48
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0128870,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262150,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0671580,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0236580,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0618600,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0656170,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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