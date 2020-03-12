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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076448 0,30 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059762 0,30 Vakıf Em.

12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0764480,30
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0597620,30
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0423890,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0694290,18
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0346650,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0144080,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0949640,13
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1242730,13
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1097560,13
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0580640,13
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0224510,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0167911,81
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0363280,86
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,0171040,64
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0126790,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF0,0187390,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0214420,70
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0144230,53
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0210990,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0146260,33
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0226730,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0323310,84
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0367840,79
NN Hay. Em. Altın EYF0,0214250,70
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0355940,70
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0345670,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0695440,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0228250,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0664950,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0236690,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0658190,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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