BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076448 0,30 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059762 0,30 Vakıf Em.
12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,076448
|0,30
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059762
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042389
|0,18
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,069429
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034665
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014408
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,094964
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,124273
|0,13
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,109756
|0,13
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,058064
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022451
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016791
|1,81
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036328
|0,86
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,017104
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012679
|0,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,018739
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021442
|0,70
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014423
|0,53
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021099
|0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014626
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022673
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032331
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036784
|0,79
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021425
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035594
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,034567
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069544
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022825
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066495
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023669
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065819
|0,05
Kaynak: AA
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