BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059851 0,15 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.
13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059851
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024296
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021910
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012800
|0,95
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,009986
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027782
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,071053
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022792
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012884
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069568
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023677
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065569
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066517
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065014
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı