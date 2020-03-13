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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059851 0,15 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0598510,15
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0242960,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0219100,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0128000,95
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0099860,04
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF0,0277820,02
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0710530,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0227920,52
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0128840,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0695680,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0236770,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0655690,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0665170,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0650140,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi

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