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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022769 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,0227691,10
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1049180,82
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1060100,81
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0370370,78
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0711790,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0142970,70
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0159150,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0282547,06
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0420973,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0259923,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0615752,59
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0655312,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0537692,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1144142,04
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0637131,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0795001,85
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0144051,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0206210,90
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0208960,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0292100,65
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0229070,50
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0118240,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0672530,07
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262500,07
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0253390,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0625900,07
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0228480,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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