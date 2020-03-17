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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046830 0,63 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060232 0,12 AvivaSA Em.

17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0468300,63
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0602320,12
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0219360,03
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0243220,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0128920,67
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0357190,59
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0100000,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0231831,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Aviva, Ekonomi

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