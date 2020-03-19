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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032453 0,38 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

19.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:26
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0324530,38
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0607750,33
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0344700,31
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0735110,27
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0750890,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0223371,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0129860,73
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0182820,37
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,0165390,31
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF0,0638980,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0203140,82
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0227920,19
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0252050,12
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0218460,07
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0117130,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0307752,08
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0351031,95
NN Hay. Em. Altın EYF0,0203911,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0338841,44
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0327801,44
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0673220,09
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0657780,08
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0620080,08
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0666200,07
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0237160,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : BNP Paribas, Ekonomi

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