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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046621 0,32 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060438 0,31 Vakıf Em.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0466210,32
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0604380,31
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,0221810,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0243400,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0219550,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0256421,74
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0395901,07
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0196370,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1096980,96
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0613130,92
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0225400,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0759060,61
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0131730,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0204210,53
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0117430,26
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0148070,07
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0128980,05
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0218540,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0601960,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0651270,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0696840,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0290740,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0656830,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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