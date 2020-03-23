BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088094 1,30 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088094
|1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099873
|1,30
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,101245
|1,29
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,067948
|1,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010565
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015013
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,029605
|6,85
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023117
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057275
|2,18
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,090691
|1,64
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,067687
|1,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016055
|3,86
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034647
|2,35
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,070018
|2,06
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,015395
|1,89
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,111667
|1,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012086
|2,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017356
|2,11
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026137
|1,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018426
|1,55
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013203
|1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030886
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035225
|1,02
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,035013
|0,55
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,033576
|0,53
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020744
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026297
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023738
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021657
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065181
|0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029098
|0,08
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi