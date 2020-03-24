BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047497 1,50 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.
24.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:54
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,047497
|1,50
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,072370
|1,40
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049955
|0,87
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060779
|0,85
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029139
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016462
|2,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013090
|0,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019552
|0,48
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034799
|0,44
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,021711
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023189
|1,63
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012153
|0,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017445
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,021508
|0,50
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,025603
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032480
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033277
|0,91
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031154
|0,87
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020597
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034227
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065753
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066017
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066694
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025390
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021662
|0,02
Kaynak: AA