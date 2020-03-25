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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022728 1,92 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

25.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:30
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,0227281,92
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0733590,53
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0651490,53
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0316390,53
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0401920,49
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0152082,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0138860,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0244287,77
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0210396,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0602956,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1079246,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0612836,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0138695,19
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0160824,46
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0191494,37
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0585914,20
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0265384,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0186516,91
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0129666,69
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0195726,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0277856,40
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0138584,95
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0326324,74
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0371164,48
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0330601,79
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0338561,74
NN Hay. Em. Altın EYF0,0209541,73
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0602830,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0291110,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0652090,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0263090,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0620930,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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