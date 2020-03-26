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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067195 3,40 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0671953,40
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0362613,14
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0697683,02
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1025042,96
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1038282,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0153030,62
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0268051,93
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0248551,75
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0293711,20
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0255810,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0608130,86
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0717482,01
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0140771,50
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0169941,21
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0180391,19
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0168351,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0189411,55
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0131611,50
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0198171,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0281271,23
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0140251,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0214972,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0357222,59
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0345482,58
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0381792,57
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0109872,56
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0674310,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0658870,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0660550,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0254030,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0627500,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

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