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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,074317 2,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

27.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0743172,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0688891,88
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0662251,86
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0394751,85
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0392441,74
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0141141,86
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0154971,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0260244,70
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0280144,51
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0305724,09
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0632382,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0635582,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0544972,75
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0144342,54
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0165402,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0731932,01
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0598591,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0194792,84
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0135312,81
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0289112,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0203662,77
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0142891,88
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0350311,40
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0362211,40
NN Hay. Em. Altın EYF0,0217971,40
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0111391,38
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0387071,38
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0652500,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0627700,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0254110,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0291270,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0697990,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

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