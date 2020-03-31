BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067315 0,92 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
31.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067315
|0,92
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069906
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,047634
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,068289
|0,32
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060796
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014036
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027180
|1,73
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061944
|1,03
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040236
|0,95
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053559
|0,56
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084469
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054437
|1,53
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023285
|1,30
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013156
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021203
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,079516
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022946
|1,05
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011849
|0,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018768
|0,22
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025707
|0,20
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023123
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,033403
|1,38
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,037970
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,035615
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036668
|0,96
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,035463
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029155
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060374
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021700
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065966
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066140
|0,03
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi