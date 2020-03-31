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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067315 0,92 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

31.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0673150,92
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0699060,86
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0476340,46
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0682890,32
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0607960,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0140360,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0271801,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0619441,03
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0402360,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0535590,56
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0844690,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0544371,53
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0232851,30
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0131561,22
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0212031,04
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0795160,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0229461,05
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0118490,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0187680,22
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0257070,20
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0231230,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0334031,38
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0379701,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0356150,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0366680,96
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0354630,96
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0291550,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0603740,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0217000,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0659660,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0661400,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

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