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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010917 0,99 Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0109170,99
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0520910,98
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0676630,97
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0702270,97
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1046770,97
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0153960,84
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0255423,60
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0309733,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0413882,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0637022,84
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0276951,89
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0811262,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1177611,96
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0656011,94
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0426581,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0135472,37
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0195042,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0203572,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0288582,25
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0142421,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0120080,21
NN Hay. Em. Altın EYF0,0221110,21
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0352440,21
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0367440,21
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0362640,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0658850,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0668300,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0698870,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0237920,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0603890,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

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